Глава МЗС Бельгії розповів, за якої умови можлива конфіскація заморожених росактивів

Бельгія може розглянути питання про конфіскацію заморожених російських активів на користь України, однак наполягає, що усі можливі ризики мають спільно розділити країни ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час пресконференції у Києві заявив глава бельгійського МЗС Максим Прево.

Прево наголосив, що з першого дня Бельгія є союзником України і "залишатиметься ним до кінця".

Він закликав не тлумачити позицію Брюсселя у питанні росактивів як "відмову допомагати Україні, або як бажання надати будь-яку підтримку Росії".

"За допомогою численних юристів ми побачили, які є серйозні ризики правові та фіскальні ризики, що потенційно можуть спричинити системний ризик для європейських фінансових ринків", – зазначив очільник зовнішньополітичного відомства Бельгії.

"Ми зазначили, якщо дійсно усі європейські країни наполягатимуть на конфіскації цих грошей, то абсолютно потрібно обговорити заходи безпеки і спільної відповідальності. Бо в іншому разі Бельгію зобов'яжуть через 10 чи 15 років повернути всі кошти", – наголосив Прево.

За його словами, сама Бельгія не зможе самотужки взяти на себе відповідальність за відшкодування понад 200 мільярдів євро.

"Для нашого бюджету це пропорційно немислимо. І ця солідарність так і не втілилася в життя. Бо інші країни, ймовірно, не захотіли розділити ці ризики", – додав Прево.

Своєю чергою глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив: зараз настав час активно повернутися до обговорення теми заморожених активів і того, як можна їх використати Україні.

Як відомо, саме Бельгія стала на заваді використання заморожених російських активів на користь України.

Нагадаємо, головна дипломатка ЄС Кая Каллас у лютому допустила повернення до початкової ідеї позики Україні на 90 млрд євро – з використанням заморожених російських активів, у зв’язку з угорським вето на обране рішення. Однак після виборів в Угорщині вето все ж було зняте.

Президент України Володимир Зеленський у січні у Давосі висловив жаль з приводу того, що острах перед помстою Росії не дозволив втілити у життя початковий план Єврокомісії з "репараційною позикою" Україні з використанням росактивів.