Глава МЗС Естонії після удару РФ по Харківщині закликав збільшити ціну агресії для Кремля
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав посилити тиск на Росію після ракетного удару по Печенігах Харківської області, в результаті якого загинули 10 людей.
Про це він написав в X, передає "Європейська правда".
Як зазначив Тсахкна, Росія вкотре навмисно взяла під приціл невинних українських цивільних осіб, завдавши удару по Печенігах.
"Десять життів обірвалися внаслідок атаки, яка мала лише одну мету – терор. Це серйозні порушення міжнародного права та продовження практики використання людського життя як зброї. Така жорстокість вимагає повної відповідальності та найрішучішого засудження", – наголосив він.
"Тиск на Росію має посилитися. Ізоляція має тривати. Ціна агресії має зростати, доки Кремль не змінить своїх розрахунків", – додав естонський міністр.
Як відомо, вранці 18 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Печенігах Харківської області – загинули 10 людей.
Нагадаємо, Євросоюз у п’ятницю, 7 серпня, затвердив нові санкційні списки стосовно Росії, що стало відповіддю на нещодавні масовані удари по Україні.
У понеділок, 17 серпня, глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що найближчими місяцями Європейський Союз планує представити новий пакет санкцій проти Росії, який може стати наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення.