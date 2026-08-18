До Ради поки не надійшло подання про призначення глави МЗС

До Верховної Ради наразі не надходили подання щодо призначення міністрів закордонних справ та оборони.

Про це заявив спікер ВР Руслан Стефанчук, якого цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Депутат Дмитро Костюк спитав у Стефанчука, чи вносив президент Володимир Зеленський до парламенту подання про призначення Євгенія Хмари міністром оборони, а Андрія Сибіги – міністром закордонних справ.

"Станом на зараз подання на призначення міністрів оборони та закордонних справ до Ради не надходили", – відповів він.

У понеділок голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко висловив думку, що є "дуже високі шанси" на перепризначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ.

Верховна Рада України у четвер, 16 липня, звільнила міністра закордонних справ Андрія Сибігу, проголосувавши за звільнення всього уряду Юлії Свириденко.

17 липня на засіданні уряду під керівництвом премʼєр-міністра Сергія Корецького Сибігу призначили виконувачем обовʼязків міністра закордонних справ України.