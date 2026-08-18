Радник президента Литви закликав "трохи заспокоїтись" на тлі даних про ризик провокацій РФ

Радник президента Литви з питань національної безпеки Марюс Чеснулявічюс заявив, що інформація про можливі провокації з боку Росії проти об’єктів критично важливої інфраструктури сама по собі не означає, що такі атаки будуть здійснені.

Заяву литовського посадовця наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Так прокоментував інформацію від військової розвідки Литви, яка вказує на те, що Росія розглядає можливість ударів по об’єктах критично важливої інфраструктури в країнах Балтії.

За його словами, планування – це стандартна складова діяльності будь-якої держави, тому на тлі подібних повідомлень насамперед треба "трохи заспокоїтися".

"Коли кажуть, що та чи інша сторона планує певні дії, планування відбувається завжди. Це як дихання...Поки не ухвалено рішення про реалізацію плану, то (планування) – це просто необхідна умова", – зазначив радник президента Литви.

Чеснулявічюс розповів, що Литва вже готується до подібних загроз: різні відомства узгодили додаткові заходи щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, Польща, Литва, Латвія та Естонія співпрацюють у захисті від потенційних атак Росії на інфраструктуру цих країн, які можуть бути здійснені "під чужим прапором", про що неодноразово попереджали розвідки союзників.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше висловлював припущення, що Росія може організувати операцію під "фальшивим прапором" із використанням дронів українського виробництва.