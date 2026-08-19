У Франції під час другої хвилі спеки в липні зафіксували 1243 випадки надмірної смертності

Липнева хвиля спеки у Франції спричинила 1243 надмірні смерті і виявилась менш смертоносною за червневу хвилю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro з посиланням на дані організації Public Health France.

З урахуванням 1243 випадків надмірної смертності, зареєстрованих з 3 по 22 липня під час другої хвилі спеки літа 2026 року, яка виявилася менш смертоносною, ніж та, що сталася наприкінці червня, попередньо загальна кількість жертв високих температур цього року сягнула 7300 випадків.

Цей стрибок смертності "від усіх причин", що включає 1243 випадки смерті, які поки що не можна з упевненістю пов’язати зі спекою, додається до 5764 випадків надмірної смертності, зафіксованих з 17 по 30 червня, та 300 випадків смерті, зареєстрованих на сьогодні під час найпершої цьогорічної хвилі спеки з 24 по 28 травня.

Писали, що за оцінками Інституту імені Роберта Коха, цього року по всій Німеччині через високі температури вже померло майже 10 тисяч людей.

Бельгійський інститут громадського здоров’я Sciensano повідомив, що під час червневої спекотної хвилі та в перші дні липня було зареєстровано 2 тисячі смертей, що становить надмірну смертність на рівні 48%.