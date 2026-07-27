У Бельгії спека спричинила найвищу у Європі надмірну смертність

У Бельгії хвиля спеки наприкінці червня зафіксували найвищий у Європі рівень надмірної смертності.

Про це свідчать дані Бельгійського інституту громадського здоров’я Sciensano, пише The Brussels Times, передає "Європейська правда".

Бельгійський інститут громадського здоров’я Sciensano повідомив, що під час червневої спекотної хвилі та в перші дні липня було зареєстровано 2 тисячі смертей, що становить надмірну смертність на рівні 48%.

Зазначається, що цей показник є значно вищим, ніж у сусідній Франції, де надмірна смертність становила 23%, та в Нідерландах, де вона дорівнювала 13%, попри подібні температури.

Також додається, що найбільше від екстремальної спеки постраждали мешканці бідніших регіонів.

13 липня писали, що європейські країни зафіксували понад 10 тисяч надмірних смертей під час рекордної спеки, яка охопила західну частину континенту наприкінці червня.

Нагадаємо, 24 липня французька влада наказала провести повну евакуацію людей з півострова Кап-Ферре, популярного туристичного курорту на узбережжі Атлантичного океану.