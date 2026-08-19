Глава німецького виробника дронів змушений переховуватись після даних про спробу замаху РФ

Голова німецької компанії-виробника безпілотників Donaustahl Штефан Туманн розповів, що змушений переховуватись від російських спецслужб на тлі повідомлень про підготовку до замаху на нього.

Про це він розповів в інтерв’ю Stern, повідомляє "Європейська правда".

Тумман в інтерв’ю вперше висловився щодо ймовірного замаху на його життя з боку Росії.

"Я веду боротьбу на життя і смерть з російською військовою розвідкою", – сказав він.

Він склав заповіт, заяву про донорство органів та медичну директиву.

"Це речі, про які в моєму віці зазвичай ще не замислюєшся", – зазначив 39-річний Туманн.

За його словами, незадовго до Різдва 2025 року він отримав від німецьких служб безпеки інформацію про операцію російської розвідки, спрямовану проти нього. Відтоді він фактично живе в підпіллі.

Туманн сказав, що вже кілька місяців постійно змінює місцеперебування.

Він спить поруч зі своїм комп’ютером. І щойно прокидається, одразу береться до роботи, щоб якомога менше думати про своє становище. Війна в Україні тепер стала і його "цілком особистою війною".

Компанія Туманна Donaustahl постачає українським Збройним силам бойові дрони для війни з Росією. Цю угоду він уклав на Міжнародній авіаційно-космічній виставці (ILA) 2024 року в Берліні.

"Мені було зрозуміло, що я потраплю під приціл росіян", – каже Туманн.

Німецькі ЗМІ раніше повідомили, що російські спецслужби планували замах на Туманна, однак завдяки швидкій реакції німецьких спецслужб, які отримали попередження від колег з дружніх країн, трагедії вдалося уникнути.

Варто також зазначити, що влітку 2024 року ЗМІ вперше повідомили про зірвану спробу російських спецслужб убити генерального директора німецького збройового концерну Rheinmetall,.

У січні 2025 року в НАТО офіційно підтвердили, що Росія мала намір вбити генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера

За даними Альянсу, плани Кремля були зірвані американською і німецькою розвідками і були лише частиною зусиль Росії, спрямованих на вбивство керівників оборонної промисловості по всій Європі.