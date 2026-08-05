ЗМІ: РФ планувала замах на главу німецького виробника безпілотників

Російські спецслужби планували замах на голову німецького виробника безпілотників Donaustahl Штефана Туманна.

Про це йдеться у публікації німецького видання Die Zeit, повідомляє "Європейська правда".

Завдяки швидкій реакції німецьких спецслужб, які отримали попередження від колег з дружніх країн, трагедії вдалося уникнути.

Видання зазначає, що навесні цього року німецька поліція заарештувала в Іспанії та Північному Рейні-Вестфалії двох підозрюваних: українця Сергія Н. та румунку Аллу С.

За даними слідчих, у період з грудня 2025 року по березень 2026 року вони стежили за Штефаном Туманном за місцем його проживання. Вони фотографували та знімали на відео його будинок і штаб-квартиру компанії.

Крім того, вони збирали інформацію про нього в інтернеті.

Інформація про те, що Туманн, судячи з усього, перебуває в крайній небезпеці, надходить до німецьких спецслужб у грудні 2025 року від іноземної розвідки.

Незабаром після цього баварські співробітники затримують Сергія Н. Вони вилучають його мобільні телефони та копіюють величезний обсяг даних.

Оскільки часу не вистачило, щоб проаналізувати його мобільні телефони ще під час утримання під вартою, співробітники відпустили чоловіка. Лише незабаром після цього аналіз даних показав: Сергій Н., судячи з усього, підтримував контакти з російською спецслужбою.

Крім того, слідчі дізналися про можливі спроби шпигувати навіть за батьком Туманна в баварському Штарнберзі, щоб з’ясувати інформацію про місцеперебування сина. Але на той момент Сергій Н. уже втік разом зі своєю родиною до Іспанії.

Тим часом у Німеччині Алла С. продовжує стежити за Туманном. Кажуть, що й вона не є професійною агенткою; навпаки, в очах слідчих С. справляє враження абсолютно незграбної.

У березні 2026 року правоохоронці проводять операцію: Сергія Н. затримано в Іспанії, Аллу С. – у Північному Рейні-Вестфалії.

Генеральний прокурор звинуватив затриманих у тому, що вони діяли як агенти іноземної розвідки. Адвокати обвинувачених відмовилися відповідати на запитання журналістів.

Туманн наразі перебуває під посиленою охороною. У LinkedIn він нещодавно написав своїй спільноті: "На жаль, з певних причин я не можу брати участь у виставках, але ми напевно скоро побачимося в інших форматах".

Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт регулярно отримує звіти щодо цієї справи.

Улітку 2024 року ЗМІ вперше повідомили про зірвану спробу російських спецслужб убити генерального директора німецького збройового концерну.

У січні 2025 року в НАТО офіційно підтвердили, що Росія мала намір вбити генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера

За даними Альянсу, плани Кремля були зірвані американською і німецькою розвідками і були лише частиною зусиль Росії, спрямованих на вбивство керівників оборонної промисловості по всій Європі.