У Німеччині місцевий політик намагається завоювати виборців з допомогою Tinder

У Німеччині, маючи низькі рейтинги в опитуваннях за місяць до земельних виборів, кандидат від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) на посаду прем'єра Мекленбурга-Передньої Померанії намагається повернути виборців на незвичайному полі передвиборчої боротьби – у додатку для знайомств Tinder.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Даніель Петерс зазнав критики з боку партій-суперників, але стверджує, що це мало чим відрізняється від використання інших соціальних мереж, таких як Instagram і Facebook.

"Мені цікаве ваше життя. Давайте обговоримо, що потрібно покращити", – пише Петерс у місці, де зазвичай люди шукають потенційного партнера, а не улюбленого політика.

Щоб уникнути непорозумінь, речник партії у цьому північно-східному федеральній землі наголосив, що 45-річний політик "щасливо одружений і не шукає побачень".

Петерс зазначив, що його присутність у Tinder сприяє взаємодії з виборцями, додавши, що кількість відповідей сягає трьохзначних цифр і загалом є позитивною.

"Цей формат сприймається як розважальний та інформативний", – сказав він.

Петерс та його команда, схоже, стикаються з нелегкою боротьбою, навіть у своїй досить скромній місії – покращити розчаровуючий результат у 13 % голосів, отриманий п’ять років тому.

Мекленбург-Передня Померанія – одна з трьох земель, де наступного місяця відбудуться вибори до нового земельного парламенту. Опитування свідчать, що ХДС серйозно бореться за голоси в цій землі, яка ніколи не була для неї особливо сприятливим полем діяльності.

Згідно з більшістю опитувань, підтримка цієї правоцентристської партії становить близько 10 %, порівняно з 13,3 % у 2021 році. "Альтернатива для Німеччини", схоже, стане найпопулярнішою партією в землі, випередивши Соціал-демократів (СДПН) і посівши перше місце, але не набравши більшості, необхідної для формування уряду.

Оскільки провідні німецькі партії дотримуються політики відмови від співпраці з "АдН" – так званого "брандмауера" – ультраправа партія навряд чи зможе сформувати уряд у цій землі.

Голосування відбудеться 20 вересня.

Нагадаємо, прем’єр-міністр німецької федеральної землі Саксонія-Ангальт Свен Шульце став мішенню глузувань у соціальних мережах через свої передвиборчі плакати, на яких одна й та сама жінка зображена спершу у кріслі колісному, а потім на ногах.

Земельні вибори у Саксонії-Ангальт відбудуться 6 вересня. Згідно з останніми опитуваннями, ультраправа та проросійська партія "Альтернатива для Німеччини" залишається лідером у цій східнонімецькій землі з 42% підтримки. Це може дозволити "АдН" вперше отримати крісло прем’єр-міністра в одній з федеральних земель.