Трейдерам почали продавати ранній доступ до дописів Трампа

Компанія Trump Media and Technology Group (TMTG), яка володіє соціальною мережею Truth Social, запустила платний сервіс, що дозволяє фінансовим компаніям отримувати сповіщення про нові дописи президента США Дональда Трампа раніше за інших користувачів.

Про це повідомляє NBC News, пише "Європейська правда".

Новий сервіс під назвою Truth API запрацював у суботу. За підпискою фінансові установи та інші організації можуть отримувати ліцензований потік даних у режимі реального часу з "найбільш значущими для ринку" публікаціями на платформі.

У компанії заявляють, що сервіс надає прямий доступ до дописів, які можуть впливати на фінансові ринки.

Трамп, який має близько 13 мільйонів підписників на Truth Social, активно використовує платформу для офіційних заяв під час свого другого президентського терміну. Зокрема, саме там він повідомляв про запровадження нових мит.

Такий спосіб комунікації суттєво відрізняється від практики попередніх президентів США, які зазвичай робили подібні оголошення через пресслужбу Білого дому або офіційний сайт адміністрації.

Хоча багато трейдингових компаній уже отримують дописи Трампа через сервіси Bloomberg, Reuters та інших постачальників даних, новий сервіс може дати клієнтам доступ до повідомлень на кілька секунд або навіть мілісекунд раніше за широку аудиторію.

Для компаній, що займаються високочастотною торгівлею, така перевага може мати істотне значення.

Сам Трамп також може отримати фінансову вигоду від нового сервісу. Згідно з його фінансовою декларацією за 2025 рік, він володіє 114,75 мільйона акцій TMTG, що становить 41% компанії.

Минулого року Трамп задекларував дохід у понад сотні мільйонів доларів від криптовалюти, бізнесу у сфері нерухомості та продажу сувенірної продукції: кросівок, іменних годинників, парфумів та книг, в тому числі Біблій.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Трампа зобов'язали виплатити компенсацію лондонському співаку і автору пісень Едді Гранту за використання його пісні Electric Avenue без дозволу.