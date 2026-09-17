Трамп заявив про "значний прогрес" щодо створення бази армії США в Польщі

Американський президент Дональд Трамп заявив про досягнення "значного прогресу" на шляху до створення бази армії США в Польщі.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп похвалив "рішуче лідерство" його "друга, президента Польщі" Кароля Навроцького.

"Завдяки рішучому лідерству мого друга, президента Польщі Кароля Навроцького, досягнуто значного прогресу на шляху до створення бази армії США в Польщі", – зазначив він.

Американський президент заявив, що якщо це станеться – про місце її розташування "буде оголошено вже дуже скоро".

"Це стане історичним кроком для нашого великого американо-польського альянсу", – додав Трамп.

Нагадаємо, 3 червня польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що передав главі Пентагону офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі.

У липні ЗМІ повідомляли, що заплановане розгортання у Польщі додаткових 5 тисяч американських військових очікується протягом трьох місяців.