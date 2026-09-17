Прем’єр Чехії на оборонному саміті заявив про підтримку України

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш висловив підтримку Україні під час виступу на Празькому оборонному саміті.

Його слова цитує посольство Чехії в Україні, передає "Європейська правда".

Бабіш погодився думкою президента Володимира Зеленського, який у виступі на минулому саміті НАТО заявив, що найбільшою загрозою для європейської безпеки є балістичні ракети, що вимагає розробки європейської системи протидії їм.

"Очевидно, що Путін є агресором. Російський правитель здійснив дещо неприйнятне", – зазначив він.

Також прем’єр Чехії наголосив, що його країна підтримує Україну.

"Ми підтримуємо Україну: у нас найбільше біженців на душу населення, ми сплачуємо за страхування дітей та пенсіонерів. Ми щасливі, що тут є українці", – додав він.

Нагадаємо, на початку липня глава чеського МЗС Петр Мацінка заявив, що країна перенаправить кошти з деяких проєктів на ініціативу PURL із закупівлі американської зброї для України. Це стане першим випадком, коли уряд Андрея Бабіша долучиться до військової допомоги Україні.

Водночас Бабіш згодом додав, що внесок Чехії в програму PURL буде одноразовим.