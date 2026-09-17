Польща не зафіксувала порушень повітряного простору на тлі ударів РФ по Україні

Польща завершила операції військової авіації у повітряному просторі, які проводила ввечері 17 вересня на тлі російських ударів по українських регіонах.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, передає "Європейська правда".

Як зазначили польські військові, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки повернулися до стандартного режиму роботи.

Порушень повітряного простору Польщі не зафіксували.

Прем’єр-міністр Дональд Туск розповів, що вдень 17 вересня російський ударний дрон впав поблизу польського кордону у Волинській області.

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський повідомив, що за 4 км від польсько-українського кордону, найімовірніше, впав або був збитий дрон.

Разом з тим, польські військові були готові збити російський дрон у разі порушення ним кордону.

Цього ж дня Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.