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У Латвії двоє осіб отримали тюремні строки за підпали залізниці на користь РФ

Новини — Четвер, 17 вересня 2026, 20:20 — Іванна Костіна

Ризький міський суд затвердив угоди між прокурором та двома обвинуваченими, які визнали свою провину у кримінальній справі про умисний підпал залізничних об’єктів та надання допомоги іноземній державі у діях проти Латвії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Угоди про покарання укладено з Олегом Сверловим, якому призначено п’ять з половиною років позбавлення волі та п’ять років пробаційного нагляду, а також з Арнісом Янсоном, засудженим до семи з половиною років позбавлення волі та п’яти років пробаційного нагляду.

Крім того, суд солідарно стягнув з обох 56 684 євро на користь потерпілої компанії Latvijas dzelzceļš (LDz).

Водночас кримінальну справу стосовно Юрія Леченкова та Юрія Лукса виділено в окреме провадження, яке Ризький міський суд розгляне 5 жовтня.

Троє з чотирьох обвинувачених повністю визнали свою провину в суді та розраховували домовитися з прокуратурою про пом’якшення покарання.

Четвертий обвинувачений, Леченков, визнав провину лише у підпалах, однак заперечує звинувачення у співпраці з іноземними спецслужбами. Йому також висунуто звинувачення у зберіганні амфетаміну.

Згідно з матеріалами справи, за організацію диверсій відповідав Сверлов. Перебуваючи в ув’язненні, він нібито отримав завдання здійснювати диверсії та залучив до їх виконання Янсонса. Янсонс, у свою чергу, нібито здійснював підпали залізничних об’єктів як самостійно, так і за допомогою Лукса та Леченкова.

Троє обвинувачених перебувають під арештом, а Леченкову обрано запобіжний захід, не пов’язаний із позбавленням волі. Леченков також просив суд призначити йому психіатричну експертизу, заявивши, що не усвідомлював своїх дій.

У липні прокуратура заявила про передачу до суду кримінальної справи стосовно чотирьох осіб за звинуваченням у навмисних підпалах об’єктів латвійської залізниці в інтересах Росії.

Звинувачення висунуто чотирьом раніше судимим особам. В результаті інкримінованих злочинів LDz було завдано збитків у розмірі 56 684 євро. До передачі справи до прокуратури розслідування проводила Служба державної безпеки (VDD). Раніше VDD повідомила ЗМІ, що трьох підозрюваних у січні 2026 року спільно з VDD затримала Державна поліція.

Четверта особа, яка виступала посередником – вона знаходила виконавця основного завдання та координувала оплату виконаних завдань, – вже перебувала у в’язниці, де відбувала покарання за скоєння інших злочинів.

У ході розслідування було встановлено чотири випадки підпалів залізничних об’єктів у Ризі. Три з них сталися в жовтні минулого року, ще один – у січні 2026 року.

Головний виконавець самостійно підпалив одну електророзподільну шафу та одну релейну шафу, а для підпалу двох інших релейних шаф у кожному випадку залучав окремого помічника. У результаті підпалу було виведено з ладу знищену електророзподільну шафу, яка відповідала за освітлення залізниці, а також релейні шафи, що забезпечували роботу систем управління рухом поїздів.

Підпали залізничних об’єктів були зафіксовані на відео, які в якості звіту про виконання завдань надсилалися замовнику через додаток Telegram.

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Латвія
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