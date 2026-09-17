У Держдепі США кажуть, що іранська делегація отримає дозвіл на участь у Генасамблеї ООН

Іранська делегація отримає дозвіл на участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня.

Про це в четвер, 17 вересня, повідомив представник Державного департаменту США, передає Reuters, пише "Європейська правда".

За словами речника відомства, на членів іранської делегації поширюватимуться обмеження на пересування, а також заборони на придбання предметів розкоші та інших товарів відповідно до політики США.

"Делегація цього року менша, ніж минулого року", – зазначив він.

Нещодавно американський президент Дональд Трамп стверджував, що Іран "дуже хоче якнайшвидше" укласти угоду.

Раніше він заявив, що не шкодує про війну проти Ірану, попри її можливий вплив на успіхи Республіканської партії на виборах.

Також писали, що за новим дослідженням Конгресу США, рішення Трампа розпочати війну проти Ірану обійшлося американським платникам податків у близько $38 млрд прямих витрат за перші п’ять місяців бойових дій.