Прем'єр Британії висловив підтримку ідеї прийняття писемної конституції

Новий британський прем'єр-міністр Енді Бернем висловив підтримку ідеї запровадження писемної конституції для Великої Британії, яка, на відміну від більшості країн, не має єдиного основоположного документа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

З моменту вступу на посаду лише два тижні тому колишній мер Великого Манчестера зробив децентралізацію влади на користь регіональних органів одним із головних пріоритетів своєї адміністрації.

"Зрештою, я вважаю, що це дійсно веде до нового конституційного врегулювання", – заявив Бернем цими вихідними щодо своїх планів із децентралізації.

Закликавши до формування "нового чіткого набору принципів того, як має управлятися ця країна", Бернем зазначив, що існує потреба в писемній конституції, до чого він закликав ще до того, як став прем'єр-міністром.

"Це неправильно, що люди змушені виборювати фундаментальні речі... і відсутність конституції позбавляє регіони повноважень у такій ситуації", – сказав Бернем.

На відміну від більшості країн світу, Велика Британія не має писемної конституції і натомість управляється за рахунок сукупності законів, прецедентного права та міжнародних договорів.

Ідея запровадження писемної конституції є відносно новою: одним із перших прихильників таких кардинальних змін був лейборист Гордон Браун, який обіймав посаду прем'єр-міністра з 2007 по 2010 рік. Бернем працював міністром в уряді Брауна.

Парламентський комітет розглядав варіанти кодифікації конституції протягом п'ятирічного перегляду і у 2015 році дійшов висновку, що чіткого консенсусу не існує.

Будь-яка серйозна спроба кодифікувати конституцію Бернемом була б багаторічним процесом, який, ймовірно, вимагатиме масштабного громадського обговорення та консультацій.

Як повідомлялось, британці позитивно оцінили перший тиждень Бернема на посаді прем’єра.

Енді Бернем у понеділок, 20 липня, офіційно замінив Кіра Стармера на посту прем’єр-міністра Великої Британії.

Детальніше про нього читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих.