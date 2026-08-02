Премьер Британии выразил поддержку идее принятия письменной конституции

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем выразил поддержку идее принятия письменной конституции для страны, которая, в отличие от большинства стран, не имеет единого основополагающего документа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

С момента вступления в должность всего две недели назад бывший мэр Большого Манчестера сделал децентрализацию власти в пользу региональных органов одним из главных приоритетов своей администрации.

"В конечном итоге, я считаю, что это действительно ведет к новому конституционному урегулированию", – заявил Бернем в минувшие выходные, комментируя свои планы по децентрализации.

Призвав к формированию "нового четкого набора принципов того, как должна управляться эта страна", Бернем отметил, что существует потребность в письменной конституции, к чему он призывал еще до того, как стал премьер-министром.

"Неправильно, что люди вынуждены бороться за фундаментальные вещи... и отсутствие конституции лишает регионы полномочий в такой ситуации", – сказал Бернем.

В отличие от большинства стран мира, Великобритания не имеет письменной конституции и вместо этого управляется на основе совокупности законов, прецедентного права и международных договоров.

Идея введения письменной конституции является относительно новой: одним из первых сторонников таких кардинальных изменений был лейборист Гордон Браун, занимавший пост премьер-министра с 2007 по 2010 год. Бернем работал министром в правительстве Брауна.

Парламентский комитет рассматривал варианты кодификации конституции в ходе пятилетнего пересмотра и в 2015 году пришел к выводу, что четкого консенсуса не существует.

Любая серьезная попытка кодифицировать конституцию Бернемом стала бы многолетним процессом, который, вероятно, потребует масштабного общественного обсуждения и консультаций.

Как сообщалось, британцы положительно оценили первую неделю Бернема на посту премьера.

Энди Бернем в понедельник, 20 июля, официально сменил Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании.

Подробнее о нём читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых.