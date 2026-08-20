У Єврокомісії прокоментували можливість виборів в Україні під час війни

Україна сама має вирішувати, коли проводити вибори, на основі Конституції та законодавчої бази, дотримуючись відповідних демократичних стандартів.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер у четвер, 20 серпня.

"Що стосується виборів, саме Україна має вирішувати, коли їх проводити, з повним дотриманням своєї правової бази", – наголосила Гіппер.

Вона запевнила, що "ЄС готовий підтримувати Україну протягом усього виборчого процесу, зокрема в забезпеченні дотримання відповідних демократичних стандартів і вимог".

"Існують конституційні рамки, і рішення має ухвалювати Україна – якщо вона вирішить це зробити", – уточнила речниця.

Як повідомлялося, ексміністр оборони України Михайло Федоров у зверненні 18 серпня закликав знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дасть змогу провести вибори в Україні.

Раніше президентка Європарламенту Роберта Метсола заявляла, що розмови про вибори в Україні під час війни – "це цинічна пастка".

Так само в уряді Німеччині висловлювали переконання, що вибори в Україні можливі лише за умов стабільного миру.