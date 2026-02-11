В уряді Німеччині вважають, що вибори в Україні можливі лише за умов стабільного миру
Для проведення референдуму і виборів в Україні насамперед необхідна стабільна безпекова ситуація в країні.
Про це заявив заступник офіційного представника уряду ФРН Штеффен Маєр у Берліні на пресконференції в середу, 11 лютого, передає "Європейська правда" з посиланням на DW.
Влада Німеччини взяла до відома інформацію про можливість проведення референдуму і виборів в Україні, але насамперед вона зосереджена на досягненні прогресу в мирних переговорах, заявив представник уряду ФРН.
"Зокрема, ми наполягаємо на тому, щоб Росія відмовилася від своїх максимальних вимог. І ми завжди наголошували, що, звісно ж, Україна та український уряд, а також сам президент мають ухвалювати рішення щодо подальших дій", – заявив Штеффен Маєр.
Відповідаючи на запитання про побоювання виходу США з переговорного процесу, якщо мирну угоду не буде підписано до червня, заступник офіційного представника уряду ФРН відповів: "Насамперед важливо, щоб переговори, які зараз ведуться на різних рівнях і в різних місцях, тривали. Насамперед важливо, щоб Україна і Росія дійсно вели прямі переговори один з одним".
Маєр також наголосив, що обмін думками щодо можливих рішень для завершення війни триває – зокрема, "на рівні радників з безпеки США".
Президент Володимир Зеленський заперечив, що США погрожують відмовитися від своїх же гарантій безпеки у разі якщо в Україні не оголосять дату виборів президента.
Раніше Зеленський висловив сподівання, що Україна та США досягнуть розуміння в ході нового раунду переговорів, запланованих на наступний тиждень.
Минулого тижня агентство Reuters повідомило, що американські та українські переговірники також обговорили можливість підписання мирної угоди у березні та проведення виборів в Україні у травні.
Також, за даними Reuters, на переговорах продовжують залишатися невирішеними два ключові питання – щодо Донбасу та Запорізької АЕС.