Президентка Європарламенту: "розмови про вибори в Україні ближчим часом – це пастка"

Президентка Європарламенту Роберта Метсола закликала "не потрапляти у пастку" наративу про те, ніби Україна може чи має ближчим часом провести вибори.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала під час панельної дискусії за участі президента України на Мюнхенській безпековій конференції.

Метсола зазначила, що дискусії про можливість чи необхідність виборів в Україні ближчим часом звучать цинічно.

"Коли останній раз були чесні вибори у Росії? Коли ми будемо спроможні сказати, що коли на міста падають бомби, не можна змушувати цих людей, у яких вдома немає світла, йти на виборчі дільниці? Це цинічна пастка, у яку ми потрапляємо – і ми в жодному разі не маємо цього робити", – наголосила Роберта Метсола.

В уряді Німеччині вважають, що вибори в Україні можливі лише за умов стабільного миру.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський заперечив, що США погрожують відмовитися від своїх же гарантій безпеки у разі якщо в Україні не оголосять дату виборів президента.