Румунський F-16 знищив морський дрон біля берегів Констанци

У четвер, 20 серпня, румунський винищувач F-16 успішно знищив морський дрон у морі поблизу берегів Констанци.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Румунії, інформує "Європейська правда".

Як зазначили в оборонному відомстві, два літаки F-16 румунських ВПС були терміново підняті в повітря в напрямку місця, де у виключній економічній зоні Румунії, поблизу платформи Neptun Alpha, приблизно за 80 морських миль на схід від Констанци, було виявлено невеликий морський дрон.

Один із літаків захопив ціль та відкрив вогонь із бортової гармати, успішно вразивши її.

Про присутність дрона, що дрейфував у морі, повідомило комерційне судно близько 06:28 за місцевим часом.

Судно берегової охорони, на борту якого перебуває команда з розмінування (EOD) ВМС Румунії, прямує до місця знаходження дрона для проведення огляду. Операція триває.

Також повідомляли, що один безпілотник впав на території Румунії в безлюдній місцевості.

Крім того, один з дронів впав на території Молдови.