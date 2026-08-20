Румунія поінформувала НАТО про інциденти з дронами

Міністерство закордонних справ Румунії поінформувало НАТО про інциденти з дронами, які стались у четвер, 20 серпня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у себе в Х написала глава МЗС Румунії Оана Цою.

За її словами, румунське МЗС знову наголошує на надзвичайній важливості захисту морської інфраструктури в Чорному морі.

Міністерка вказала, що розв’язана РФ війна проти України загрожує загальній безпеці чорноморського регіону, "що є порушенням зобов’язань Росії за міжнародним правом та міжнародними конвенціями, що стосуються Чорного моря".

"Ми поінформували союзників по НАТО про сьогоднішні інциденти з дронами. Румунія та союзники й надалі забезпечуватимуть захист території союзників та національного суверенітету в повітрі, на воді та на нашій території", – підкреслила вона.

Цою наголосила, що у зв’язку зі зростанням ризиків Румунія та регіональні партнери по НАТО розширили співпрацю в Чорному морі, включивши до неї операції з розмінування, а також захист морської інфраструктури.

Румунія також запропонувала інститутам ЄС остаточну концепцію майбутнього Центру морської безпеки ЄС у Чорному морі, один із двох штабів якого буде розташований у Констанці, додала вона.

У четвер, 20 серпня, румунський винищувач F-16 успішно знищив морський дрон у морі поблизу берегів Констанци.

У Міноборони Румунії заявили згодом, що знищений дрон не був українським.

Повідомляли також, що один безпілотник впав на території Румунії в безлюдній місцевості.