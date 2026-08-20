У Хорватії взяли під варту українця, затриманого у справі про підрив "Північних потоків"

Українському громадянину Володимиру Журавльову, якого в середу заарештували в Пулі на підставі європейського ордера на арешт у справі "Північних потоків", слідча суддя обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє хорватське видання Index, пише "Європейська правда".

Українця у четвер доставили до Окружного суду в Пулі після допиту в окружній державній прокуратурі, яка запропонувала арешт для забезпечення його видачі Німеччині.

Рішення підтвердив журналістам його адвокат Матія Мілош.

"Моєму клієнту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на підставі подання державного прокурора для забезпечення видачі відповідно до європейського ордера на арешт, виданого у Федеративній Республіці Німеччини", – сказав Мілош, додавши, що захист підготує апеляцію.

"Однак для нас набагато важливішим є подальший процес, у якому судова колегія вирішуватиме, чи дотримані умови для видачі", – сказав адвокат.

Мілош зазначив, що екстрадиція до Німеччини не відбудеться до прийняття рішення за скаргою.

Захист, за його словами, також наголошуватиме на тому факті, що Німеччина запитує екстрадицію на основі тих самих фактів і тієї ж правової кваліфікації, які у Польщі вже відхилили.

"Це дві основні причини, які ми сьогодні детально обґрунтували, і це буде предметом подальшого розгляду", – сказав Мілош.

Захисники мають три дні з моменту отримання письмового рішення для подання апеляції.

Федеральна прокуратура Німеччини 19 серпня заявила про затримання у Хорватії громадянина Журавльова у зв’язку зі справою про підрив "Північних потоків".

За даними медіа, Журавльова затримали у Хорватії під час зйомок голлівудського фільму про цю диверсію. Йдеться про стрічку під назвою "Острів Зміїний". Фільм натхненний подіями, пов’язаними з підривом газопроводів "Північний потік" біля узбережжя Німеччини у 2022 році.