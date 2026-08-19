У Німеччині заявили про арешт у Хорватії другого українця у справі про підрив "Північних потоків"
Федеральна прокуратура Німеччини заявила про затримання у Хорватії громадянина України Володимира Журавльова у зв’язку зі справою про підрив "Північних потоків".
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оголошенні прокуратури від 19 серпня.
Згідно із заявою, на підставі німецького ордера у Хорватії затримали громадянина України, якого в документі згадують як Vladimir Z., у зв’язку зі справою щодо підриву газопроводів "Північний потік" у вересні 2022 року.
Судячи з усього, йдеться про Володимира Журавльова, ордер на арешт якого Німеччина видала у червні 2024 року, вважаючи його членом української диверсійної групи, яка з яхти заклала вибухівку під гілками російського газопроводу.
"Він був затриманий у місті Пула (Хорватія) місцевим управлінням поліції, під координацією Головного управління поліції Загреба. Щодо звинувачуваного є значні підозри щодо спільної організації вибуху, антиконституційного акту диверсії та руйнування споруд", – зазначають у повідомленні.
"Звинувачуваний постане перед слідчим суддею Федерального верховного суду після екстрадиції з Хорватії", – додають наприкінці.
Нагадаємо, Журавльова вже затримували у Польщі, проте польський суд не погодився видати його німецькій стороні і скасував тимчасовий арешт. Ключові топпосадовці Польщі привітали це рішення.
У Німеччині вже перебуває під вартою ще один фігурант справи, українець Сергій Кузнєцов, якого затримали під час відпустки в Італії минулого літа.
Наприкінці червня 2026 року Федеральна прокуратура Німеччини опублікувала офіційне повідомлення про висунення йому звинувачень; у ньому зазначають, що він та інші учасники групи діяли як українські військовослужбовці.