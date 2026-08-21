ЗМІ: уряд Німеччини допускає закриття "Русского дома" у Берліні

У німецькій урядовій коаліції обговорюють варіанти заходів у відповідь щодо Росії після інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига, серед них – закриття державного російського культурного центру у Берліні, відомого як "Русский дом".

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

За даними журналістів, хоча у Німеччині досі офіційно не заявили про відповідальність Москви за випадок в аеропорту Лейпцига, таких доказів стає все більше, тож в уряді починають обговорювати варіанти реакції.

Серед рішень, які запропонували, вперше пролунала пропозиція заходів проти "Русского дома", який діє у Берліні на Фрідріхштрассе. У безпекових колах припускають, що ця установа, попри свій профіль, дотична до шпигунської діяльності, а заклики до певних санкцій проти нього лунають вже не вперше.

Серед інших, за якісь дії висловлювалися зовнішньополітичний експерт ХДС Родеріх Кізеветтер, політик СДПН Штеффен Крах, експерт "Зелених" з питань внутрішньої політики Константин фон Нотц.

Діяльність "Русского дома" заснована на двох німецько-російських угодах. В одній, від травня 2013 року, йдеться про оренду Росією даного приміщення на 99 років. Інша міжурядова угода від лютого 2011 року передбачає можливість її перегляду та розірвання кожні п'ять років. Наступний найближчий такий термін – 7 червня 2027 року.

Ця ж угода регулює діяльність Гете-інституту у Москві та Санкт-Петербурзі, тож у Берліні очікують, що якщо підуть на такий крок, німецькі центри також закриють.

У відповідь на запит журналістів в МЗС підтвердили, що дискусії з приводу "Русского дома" є.

"З огляду на кроки Росії щодо німецьких культурних представництв та організацій та на тлі зростаючої гібридної діяльності Росії федеральний уряд комплексно й постійно переглядає міжнародну правову базу щодо діяльності "Русского дома". Це стосується і згаданої у запитанні угоди", – йдеться у коментарі.

Попереднє політичне рішення може бути ухвалене ще до кінця серпня – коли федеральні міністри наступного тижня будуть мати зустріч-ретрит у замку Нойгарденберг.

Нагадаємо, Молдова закрила "Русский дом" у Кишиневі після відповідного попередження в грудні 2025 року.

Приводом для рішення став черговий інцидент з падінням на території Молдови російських БпЛА, якими атакували українські порти в Одеській області.