Глава МВС Німеччини підозрює зв’язок між подіями в Лейпцигу та іншими інцидентами

Після інциденту з вибуховим дроном в аеропорту Лейпцига федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт вважає можливим зв’язок з іншими запланованими атаками.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Zeit.

"Лейпциг – це не поодинокий випадок, а частина ширшої мережі", – заявив Добріндт під час відкриття центру з дослідження дронів у Саксонії-Ангальт.

"Я підозрюю, що ми маємо справу з ситуацією, яка пов’язана з широким спектром сценаріїв атак", – додав міністр.

За його словами, наразі триває розслідування.

Добріндт згадав про інцидент на сербському кордоні, під час якого було затримано так званих "агентів нижчого рівня", що, ймовірно, планували вибуховий напад. Кілька тижнів тому в Берліні також було затримано підозрюваних, які придбали боєприпаси та зброю, ймовірно, з метою здійснення теракту.

"Наразі ми активно складаємо ці шматочки пазла", – сказав Добріндт, маючи на увазі розслідування інциденту в Лейпцигу.

Він відмовився підтвердити повідомлення ЗМІ про те, що, на думку американської розвідки, за інцидентом із дроном стоїть Росія. Політик зазначив, що його обов’язок як федерального міністра внутрішніх справ полягає в тому, щоб "надавати докази". Він не може покладати відповідальність "на основі підозр".

Нагадаємо, в аеропорту Лейпцига біля українського літака було виявлено дрон, оснащений вибухівкою та детонатором, що потрапив туди непоміченим.

За даними німецьких слідчих, безпілотник летів на крило українського літака, але дивом не вибухнув, а відскочив від крила та впав на землю.

Американська розвідка пов’язує інцидент з Росією; посольство РФ у Берліні назвало інцидент у Лейпцигу сфабрикованою провокацією.