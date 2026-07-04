Російський державний культурний центр "Русский дом" у столиці Молдови Кишиневі припиняє свою роботу.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це оголосили у російському посольстві.

Посольство Росії у Молдові 4 липня повідомило, що "Русский дом" у Кишиневі з цього дня припиняє роботу, а частина його функцій перейде до відділу культури російського посольства.

"З великим жалем вимушені повідомити, що через рішення уряду Молдови Російський центр науки і культури (Русский дом) у Кишиневі припиняє роботу. Упродовж багатьох років наш центр був місцем зустрічей, діалогу та дружби", – йдеться у заяві посольства.

"Багаторічна діяльність Русского дома за активної участі місцевих громадських і творчих кіл довела, що це відповідає запиту і прагненням громадян Молдови. Ніякі обмеження й заходи тиску не послаблять колосальний інтерес до російської культури, яка завжди слугувала справі миру, взаєморозуміння і духоного збагачення народів",– додають у ній.

З питань гуманітарної та освітньої співпраці порадили надалі звертатися до відділу культури посольства РФ.

Перед цим у керівництві невизнаного Придністров’я заявили, що готові прийняти "Русский дом" у себе після його закриття у Кишиневі, щоб "протидіяти деструктивним спробам обмежити присутність Росії".

В уряді Молдови зауважили, що Тирасполь не має законних повноважень для такого рішення, а також нагадали, що через "Русский дом" громадян Молдови запрошували на навчання у Росію, що за теперішніх обставин містить ризики опинитися у лавах російської армії і на фронті в Україні.

Нагадаємо, 5 грудня 2025 року Молдова офіційно повідомила МЗС Росії про денонсацію Угоди про культурні центри, на підставі якої функціонував "Русский дом". Тоді ж 4 липня було визначене як дата припинення його роботи.

Про закриття "Русского дома" у Кишиневі заговорили у лютому 2025 року після чергового інциденту з падінням на території Молдови російських БпЛА, якими атакували українські порти в Одеській області.