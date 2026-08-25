Зеленський опублікував привітання Трампа з Днем Незалежності, натякнувши на ракети до Patriot

Президент Володимир Зеленський показав текст привітання з Днем Незалежності України, який він отримав від американського колеги Дональда Трампа.

Про це він написав у мережі X, передає "Європейська правда".

Зеленський розповів, що отримав від Трампа "теплі та підбадьорливі" привітання з нагоди 35-ї річниці відновлення незалежності України.

У вітанні американський президент відзначив "міцну дружбу" та зв’язок між США та Україною, які, за словами Трампа, лише поглибилися з моменту здобуття Україною незалежності.

Президент США також висловив захоплення стійкістю українського народу.

"Завдяки мужнім, відважним і талановитим людям ви побудували велику країну. У цей важливий день знайте: Сполучені Штати захоплюються вашою стійкістю, вшановують ваші жертви та залишаються впевненими у вашому майбутньому як суверенної, процвітаючої нації", – написав Трамп.

Своє привітання американський лідер завершив закликом скористатися нагодою і "покласти край конфлікту та побудувати міцний, тривалий мир, який розкриє величезний потенціал України для майбутніх поколінь".

Зеленський подякував Трампу за вітання та нагадав про ракети-перехоплювачі до системи Patriot, яких потребує Україна.

"Ці слова, подібно до звуку запуску ракети Patriot PAC-3, піднімають нам настрій і дають надію, що життя людей можна захистити від жорстоких атак Росії і що можна досягти гідного миру. Дякуємо, пане Президенте Трамп та всім американцям, за вашу підтримку та привітання!" – відповів український президент.

Як повідомлялося, глава британського уряду Енді Бернем заявив, що європейські лідери міркують над проведенням чергової зустрічі "коаліції охочих" в рамках сесії Генеральної асамблеї ООН у вересні, щоб забезпечити постачання Україні ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні на зиму потрібно до 360 ракет для ППО Patriot.