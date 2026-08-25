Зеленский опубликовал поздравление Трампа с Днём Независимости, намекнув на ракеты для Patriot

Президент Владимир Зеленский опубликовал текст поздравления с Днём Независимости Украины, которое он получил от своего американского коллеги Дональда Трампа.

Об этом он написал в сети X, сообщает "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что получил от Трампа "теплые и ободряющие" поздравления по случаю 35-й годовщины восстановления независимости Украины.

В поздравлении американский президент отметил "прочную дружбу" и связь между США и Украиной, которые, по словам Трампа, только углубились с момента обретения Украиной независимости.

Президент США также выразил восхищение стойкостью украинского народа.

"Благодаря мужественным, отважным и талантливым людям вы построили великую страну. В этот важный день знайте: Соединенные Штаты восхищаются вашей стойкостью, чтят ваши жертвы и остаются уверенными в вашем будущем как суверенной, процветающей нации", – написал Трамп.

Своё поздравление американский лидер завершил призывом воспользоваться возможностью и "положить конец конфликту и построить прочный, длительный мир, который раскроет огромный потенциал Украины для будущих поколений".

Зеленский поблагодарил Трампа за поздравление и напомнил о ракетах-перехватчиках для системы Patriot, в которых нуждается Украина.

"Эти слова, подобно звуку запуска ракеты Patriot PAC-3, поднимают нам настроение и дают надежду, что жизнь людей можно защитить от жестоких атак России и что можно достичь достойного мира. Благодарю господина президента Трампа и всех американцев за вашу поддержку и поздравления!" – ответил украинский президент.

Как сообщалось, глава британского правительства Энди Бернем заявил, что европейские лидеры обсуждают проведение очередной встречи "коалиции желающих" в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре, чтобы обеспечить поставки Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине на зиму требуется до 360 ракет для ПВО Patriot.