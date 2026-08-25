Бернем: "коаліція охочих" може зібратися в США, щоб тиснути щодо ракет до Patriot

Глава британського уряду Енді Бернем заявив, що європейські лідери міркують над проведенням чергової зустрічі "коаліції охочих" в рамках сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні, щоб забезпечити постачання Україні ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

Про це він розповів у інтерв’ю агентству Bloomberg у понеділок ввечері в Києві, повідомляє "Європейська правда".

Бернем зазначив, що з нетерпінням чекає на поїздку до Нью-Йорка у вересні, маючи на увазі майбутнє засідання Генеральної Асамблеї ООН. Це буде його перша поїздка до США з моменту вступу на посаду прем’єр-міністра.

"Я ще не повністю узгодив усі деталі, але, ймовірно, поїду, особливо після сьогоднішньої розмови. Виїжджаючи сьогодні, я чітко розумію, що мені потрібно зробити протягом найближчих кількох тижнів", – сказав Бернем.

За його словами, європейські лідери розглядають можливість проведення чергової зустрічі "коаліції охочих" в рамках сесії Генеральної Асамблеї ООН з метою забезпечення постачання американських ракет-перехоплювачів та запасів з інших країн.

"Це, здається, найімовірніший напрямок розвитку подій. Поки що це не підтверджено, але, судячи з усього, саме на це орієнтується більшість людей", – сказав Бернем.

Він наголосив, що, хоча Велика Британія не використовує ракети до систем Patriot, яких потребує Україна, інші європейські країни повинні активізувати свої зусилля.

"Є й інші гравці, які могли б долучитися до цього процесу і на яких ми маємо вплив. Ймовірно, це буде рішення, яке передбачатиме багато етапів і чимало переговорів", – сказав Бернем.

Такі коментарі Бернем висловив під час свого першого міжнародного візиту з моменту вступу на посаду прем’єр-міністра, після того як він уперше очолив зустріч союзників України з "коаліції охочих" та провів двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський неодноразово звертався до європейських країн та США з проханням допомогти Україні отримати ракети-перехоплювачі до систем Patriot та поповнити їхні запаси до настання зими, коли, як очікується, Росія знову активізує атаки на енергетичну інфраструктуру.

Володимир Зеленський заявив 24 серпня, що Україна попросила організувати наступне засідання "коаліції охочих" у вересні.

Бернем заявив у понеділок, що Лондон схвалив рішення поділитися технологією виробництва Storm Shadow з Україною.

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