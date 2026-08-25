В Естонії чоловік отримав тюремний термін за співпрацю зі спецслужбами РФ

В Естонії чоловіка з естонсько-російським громадянством засудили до чотирьох років позбавлення волі за співпрацю з російськими спецслужбами у діяльності, спрямованій проти Естонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

У вівторок Харьюський повітовий суд визнав винним громадянина Нікіту Кузьміна.

Згідно з обвинувальним висновком, Кузьмін налагодив контакти з офіцером російських спецслужб під час проживання в Росії не пізніше 2024 року, повідомила Державна прокуратура.

Діючи від імені та в інтересах РФ, Кузьмін збирав інформацію про військові та цивільні об’єкти у східному прикордонному місті Естонії Нарві та його околицях.

Прокурор Маргарет Берес заявила, що участь у розвідувальній діяльності, спрямованій проти безпеки Естонії, а також співпраця з російськими органами безпеки та розвідки тягнуть за собою суворе покарання.

"Нікіту Кузьміна завербували в одному з російських університетів. У російських університетах працюють агенти російських спецслужб під прикриттям, одним із завдань яких є вербування іноземних студентів, які не мають обмежень на поїздки до західних країн", – заявив заступник генерального директора Естонської служби внутрішньої безпеки Тааві Нарітс.

Досудове розслідування проводила Естонська служба внутрішньої безпеки, а судовий процес очолювала Державна прокуратура.

Раніше естонський суд визнав Едгара Муханова, який має подвійне громадянство Естонії та Росії, винним у шпигунстві у рамках угоди про визнання провини.

В Латвії Ризький міський суд затвердив угоду між прокурором та двома обвинуваченими, які визнали, що за дорученням спецслужб РФ вчинили шкідливі дії проти підприємства з розробки безпілотних транспортних засобів Pilot Automotive Labs Europe.