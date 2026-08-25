В Эстонии мужчину приговорили к тюремному заключению за сотрудничество со спецслужбами РФ

В Эстонии мужчину с эстонско-российским гражданством приговорили к четырём годам лишения свободы за сотрудничество с российскими спецслужбами в деятельности, направленной против Эстонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Во вторник Харьюский уездный суд признал виновным гражданина Никиту Кузьмина.

Согласно обвинительному заключению, Кузьмин наладил контакты с офицером российских спецслужб во время проживания в России не позднее 2024 года, сообщила Государственная прокуратура.

Действуя от имени и в интересах РФ, Кузьмин собирал информацию о военных и гражданских объектах в восточном приграничном городе Эстонии Нарве и его окрестностях.

Прокурор Маргарет Берес заявила, что участие в разведывательной деятельности, направленной против безопасности Эстонии, а также сотрудничество с российскими органами безопасности и разведки влекут за собой суровое наказание.

"Никиту Кузьмина завербовали в одном из российских университетов. В российских университетах работают агенты российских спецслужб под прикрытием, одной из задач которых является вербовка иностранных студентов, не имеющих ограничений на поездки в западные страны", – заявил заместитель генерального директора Эстонской службы внутренней безопасности Таави Наритс.

Досудебное расследование проводила Эстонская служба внутренней безопасности, а судебный процесс возглавляла Государственная прокуратура.

Ранее эстонский суд признал Эдгара Муханова, имеющего двойное гражданство Эстонии и России, виновным в шпионаже в рамках соглашения о признании вины.

В Латвии Рижский городской суд утвердил соглашение между прокурором и двумя обвиняемыми, которые признали, что по поручению спецслужб РФ совершили вредоносные действия против предприятия по разработке беспилотных транспортных средств Pilot Automotive Labs Europe.