В уряді Іспанії виник скандал через попередження про кризу в Сеуті

Міністри уряду Педро Санчеса в Іспанії публічно посварилися щодо того, чи надавала іспанська розвідка попередження урядовцям про наближення напливу мігрантів в північноафриканському місті Сеута наприкінці липня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

Під час екстрених слухань в парламенті Іспанії у вівторок міністерка оборони Маргарита Роблес наполягала, що Національний розвідувальний центр, який займається як зовнішньою, так і внутрішньою розвідкою та контррозвідкою, 30 липня видав попередження владі про наближення тисяч мігрантів до ексклава в Африці.

"Наші збройні сили, розвідувальні служби та, звичайно ж, Національний розвідувальний центр виконували роботу, яка від них вимагалася і вимагається, а також ділилися цією інформацією та аналізували її з державними силами безпеки та персоналом урядової делегації", – сказала Роблес законодавцям.

Її заяву публічно заперечив міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка. На думку очільника МВС, своїми заявами міністерка оборони намагалася перекласти відповідальність за кризу на нього та інших членів уряду.

"Не було жодного звіту, який би вказував на те, що 30 липня станеться те, що сталося. Хіба хтось може зрозуміти, що якби щось подібне передбачалося, з огляду на те, що сталося у 2021 році [ще один масовий перетин кордону 10 тисячами осіб], це не було б доведено до відома найвищих інстанцій для вжиття надзвичайних заходів?" – зазначив Гранде-Марласка.

Протягом тижнів міністр внутрішніх справ наполягав на тому, що уряд не посилював кордон у Сеуті, оскільки не мав можливості передбачити раптовий наплив мігрантів.

Після цієї заяви міністерка оборони подвоїла свою позицію та заявила, що розвідувальні служби країни попередили владу 29 липня, на день раніше, ніж вона спочатку зазначала.

Водночас вона визнала, що її агенти могли повідомити уряд про наближення кризи "усно".

"Розвідувальні служби працюють по-різному..Часто рукописні звіти не є необхідними", – пояснила Роблес.

Обмін звинуваченнями між двома ключовими міністрами є незручним для прем’єра Педро Санчеса. Майже через місяць після кризи тисячі нелегальних мігрантів залишаються в ексклаві, і Санчес перебуває під тиском, щоб довести, що його уряд здатний не лише вирішити поточну кризу, але й гарантувати довгострокову безпеку північноафриканських ексклавів Іспанії.

За даними ЗМІ, іспанські прикордонники за кілька тижнів до масового напливу мігрантів до іспанського анклаву в Африці Сеути попереджали уряд про зростання кількості людей, які намагалися дістатися території морем під впливом закликів у соцмережах.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.