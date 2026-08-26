В правительстве Испании возник скандал из-за предупреждения о кризисе в Сеуте

Министры правительства Педро Санчеса в Испании публично поспорили по поводу того, предупреждала ли испанская разведка членов правительства о приближающемся наплыве мигрантов в североафриканском городе Сеута в конце июля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

Во время экстренных слушаний в парламенте Испании во вторник министр обороны Маргарита Роблес настаивала, что Национальный разведывательный центр, который занимается как внешней, так и внутренней разведкой и контрразведкой, 30 июля направил властям предупреждение о приближении тысяч мигрантов к эксклаву в Африке.

"Наши вооруженные силы, разведывательные службы и, конечно же, Национальный разведывательный центр выполняли работу, которая от них требовалась и требуется, а также делились этой информацией и анализировали ее совместно с государственными силами безопасности и персоналом правительственной делегации", – сказала Роблес законодателям.

Ее заявление публично опроверг министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка. По мнению главы МВД, своими заявлениями министр обороны пыталась переложить ответственность за кризис на него и других членов правительства.

"Не было ни одного отчета, который бы указывал на то, что 30 июля произойдет то, что произошло. Разве кто-то может понять, что если бы что-то подобное предвиделось, учитывая то, что произошло в 2021 году [еще один массовый переход границы 10 тыс. человек], это не было бы доведено до сведения высших инстанций для принятия чрезвычайных мер?" – отметил Гранде-Марласка.

В течение нескольких недель министр внутренних дел настаивал на том, что правительство не усиливало охрану границы в Сеуте, поскольку не имело возможности предвидеть внезапный наплыв мигрантов.

После этого заявления министр обороны изменила свою позицию и заявила, что разведывательные службы страны предупредили власти 29 июля, на день раньше, чем она первоначально указывала.

В то же время она признала, что её агенты могли сообщить правительству о приближении кризиса "устно".

"Разведывательные службы работают по-разному... Часто рукописные отчёты не являются необходимыми", – пояснила Роблес.

Обмен обвинениями между двумя ключевыми министрами ставит премьера Педро Санчеса в неловкое положение. Спустя почти месяц после кризиса тысячи нелегальных мигрантов остаются в эксклаве, и Санчес находится под давлением, чтобы доказать, что его правительство способно не только решить текущий кризис, но и гарантировать долгосрочную безопасность североафриканских эксклавов Испании.

По данным СМИ, испанские пограничники за несколько недель до массового наплыва мигрантов в испанский анклав в Африке Сеуту предупреждали правительство о росте числа людей, пытавшихся добраться до территории по морю под влиянием призывов в соцсетях.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.