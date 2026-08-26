У Чехії здолали вето президента щодо закону про послаблення бюджетної дисципліни

Чеський парламент голосами депутатів від керівної більшості подолав вето президента стосовно пропозиції про послаблення бюджетної дисципліни.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Депутати з керівних політсил ANO, SPD та "Автомобілісти за себе" подолали вето президента Петра Павела на законодавчу пропозицію про послаблення бюджетної дисципліни, яка дозволить уряду внести проєкт бюджету на 2027 рік з більшим плановим дефіцитом, ніж цьогоріч.

Під час голосування "за" висловилися 104 депутати з необхідних 101.

Внесення проєкту бюджету планується вже наступного тижня, а подання його на розгляд парламенту – до кінця вересня.

П’ять опозиційних партій заявили, що звернуться до Конституційного суду зі спільною скаргою через дії уряду – посилаючись на порушення принципу розподілу влади, а також у зв’язку з тим, що не усім охочим взяти слово перед голосуванням надали його.

Водночас міністерка фінансів стверджує, що обраний урядом підхід є безальтернативним і опозиційні партії, якби у цей час були владою, змушені були б робити так само.

Також президент Павел наполягає, що оборонні видатки Чехії наступного року мають перевищити 2% ВВП.

Одне з останніх опитувань свідчить, що Павел переміг би Бабіша, якби вони знову змагались на президентських виборах.