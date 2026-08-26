В Чехии преодолели вето президента на закон об ослаблении бюджетной дисциплины
Чешский парламент голосами депутатов от правящего большинства преодолел вето президента на предложение об ослаблении бюджетной дисциплины.
Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".
Депутаты от правящих политических сил ANO, SPD и "Автомобилисты за себя" преодолели вето президента Петра Павела на законодательное предложение об ослаблении бюджетной дисциплины, которое позволит правительству внести проект бюджета на 2027 год с большим плановым дефицитом, чем в этом году.
Во время голосования "за" высказались 104 депутата из необходимых 101.
Внесение проекта бюджета планируется уже на следующей неделе, а представление его на рассмотрение парламента – до конца сентября.
Пять оппозиционных партий заявили, что обратятся в Конституционный суд с совместной жалобой в связи с действиями правительства, сославшись на нарушение принципа разделения властей, а также в связи с тем, что не всем желающим выступить перед голосованием предоставили слово.
В то же время министр финансов утверждает, что выбранный правительством подход является безальтернативным и оппозиционные партии, будь они сейчас у власти, вынуждены были бы поступать точно так же.
Также президент Павел настаивает, что оборонные расходы Чехии в следующем году должны превысить 2% ВВП.
Один из последних опросов показывает, что Павел победил бы Бабиша, если бы они снова состязались на президентских выборах.