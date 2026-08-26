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У Норвегії заступила на чергування перша спеціалізована установка для збиття безпілотників

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Новини — Середа, 26 серпня 2026, 20:29 — Марія Ємець

У Норвегії заступила на чергування перша спеціалізована установка для виявлення і збиття ворожих безпілотників.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

На злітній смузі однієї з норвезьких авіабаз неподалік Тронгейма, де працюватимуть нові винищувачі F-35, починає чергування перша протидронова установка (Counter Unmanned Aerial Systems/ C-UAS), спеціально розроблена для збиття безпілотників. 

Ingrid Lindgaard Stranden / NRK
Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Установка розрахована як засіб протиповітряної оборони для прикриття різних стаціонарних об’єктів від безпілотників вагою до 150 кг. Її обладнання дозволяє виявляти, ідентифікувати та, за потреби, нейтралізувати апарати. 

Коли у вересні 2025 року поблизу бази бачили підозрілі безпілотники, розгортання таких спроможностей вже готувалося, а ці події лише прискорили роботу.  

З часом ще кілька ідентичних установок почнуть прикривати інші об’єкти Збройних сил Норвегії.

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Норвегія Зброя ЗСУ
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