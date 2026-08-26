У Норвегії заступила на чергування перша спеціалізована установка для збиття безпілотників
Новини — Середа, 26 серпня 2026, 20:29 —
У Норвегії заступила на чергування перша спеціалізована установка для виявлення і збиття ворожих безпілотників.
Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".
На злітній смузі однієї з норвезьких авіабаз неподалік Тронгейма, де працюватимуть нові винищувачі F-35, починає чергування перша протидронова установка (Counter Unmanned Aerial Systems/ C-UAS), спеціально розроблена для збиття безпілотників.
Установка розрахована як засіб протиповітряної оборони для прикриття різних стаціонарних об’єктів від безпілотників вагою до 150 кг. Її обладнання дозволяє виявляти, ідентифікувати та, за потреби, нейтралізувати апарати.
Коли у вересні 2025 року поблизу бази бачили підозрілі безпілотники, розгортання таких спроможностей вже готувалося, а ці події лише прискорили роботу.
З часом ще кілька ідентичних установок почнуть прикривати інші об’єкти Збройних сил Норвегії.
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