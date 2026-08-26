У Норвегії заступила на чергування перша спеціалізована установка для збиття безпілотників

У Норвегії заступила на чергування перша спеціалізована установка для виявлення і збиття ворожих безпілотників.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

На злітній смузі однієї з норвезьких авіабаз неподалік Тронгейма, де працюватимуть нові винищувачі F-35, починає чергування перша протидронова установка (Counter Unmanned Aerial Systems/ C-UAS), спеціально розроблена для збиття безпілотників.

Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Установка розрахована як засіб протиповітряної оборони для прикриття різних стаціонарних об’єктів від безпілотників вагою до 150 кг. Її обладнання дозволяє виявляти, ідентифікувати та, за потреби, нейтралізувати апарати.

Коли у вересні 2025 року поблизу бази бачили підозрілі безпілотники, розгортання таких спроможностей вже готувалося, а ці події лише прискорили роботу.

З часом ще кілька ідентичних установок почнуть прикривати інші об’єкти Збройних сил Норвегії.

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