В Норвегии развернули первую специализированную установку против беспилотников

В Норвегии приступила к дежурству первая специализированная установка для обнаружения и сбивания вражеских беспилотников.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

На взлетной полосе одной из норвежских авиабаз недалеко от Тронхейма, где будут базироваться новые истребители F-35, начинает дежурство первая противодроновая установка (Counter Unmanned Aerial Systems/ C-UAS), специально разработанная для сбивания беспилотников.

Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Установка разработана как средство противовоздушной обороны для защиты различных стационарных объектов от беспилотников весом до 150 кг. Её оборудование позволяет обнаруживать, идентифицировать и, при необходимости, нейтрализовать аппараты.

Когда в сентябре 2025 года вблизи базы были замечены подозрительные беспилотники, развертывание таких средств уже готовилось, а эти события лишь ускорили работу.

Со временем ещё несколько идентичных установок начнут прикрывать другие объекты Вооружённых сил Норвегии.

Напомним, финская армия закупит FPV-дроны для учений на 14 млн евро.

В Германии 80 % опрошенных считают, что страна плохо подготовлена к защите от вражеских дронов.