В Норвегии развернули первую специализированную установку против беспилотников
В Норвегии приступила к дежурству первая специализированная установка для обнаружения и сбивания вражеских беспилотников.
Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".
На взлетной полосе одной из норвежских авиабаз недалеко от Тронхейма, где будут базироваться новые истребители F-35, начинает дежурство первая противодроновая установка (Counter Unmanned Aerial Systems/ C-UAS), специально разработанная для сбивания беспилотников.
Установка разработана как средство противовоздушной обороны для защиты различных стационарных объектов от беспилотников весом до 150 кг. Её оборудование позволяет обнаруживать, идентифицировать и, при необходимости, нейтрализовать аппараты.
Когда в сентябре 2025 года вблизи базы были замечены подозрительные беспилотники, развертывание таких средств уже готовилось, а эти события лишь ускорили работу.
Со временем ещё несколько идентичных установок начнут прикрывать другие объекты Вооружённых сил Норвегии.
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