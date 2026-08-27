ЗМІ: прем’єр Британії прийме Макрона у Лондоні наступного тижня

Наступного тижня глава уряду Британії Енді Бернем прийме на Даунінг-стріт президента Франції Емманюеля Макрона в рамках активізації своїх дипломатичних зусиль щодо найближчих союзників Великої Британії.

Про це стало відомо виданню Politico, пише "Європейська правда".

За словами двох осіб, обізнаних із планами, Макрон візьме участь в офіційному відкритті виставки гобелена з Байо у Британському музеї, де цей 900-річний артефакт експонується як жест дружби між двома країнами.

Очікується також, що він візьме участь у двосторонній зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії.

Це перший візит лідера ЄС до Великої Британії за час перебування Бернема на посаді, який збігається з поверненням британського парламенту до роботи після літніх канікул.

Представник уряду Великої Британії, якому було надано анонімність, зазначив, що Бернем з нетерпінням чекає на зустріч із Макроном на Даунінг-стріт.

Новий прем’єр-міністр Великої Британії протягом кількох тижнів після вступу на посаду зосереджувався переважно на внутрішніх питаннях, таких як вартість життя та нестача місць у в’язницях, але його нещодавня дипломатична активність свідчить про його рішучість продемонструвати незмінну солідарність із ключовими союзниками Великої Британії.

Під час одного зі своїх перших телефонних дзвінків до міжнародних колег Бернем сказав Макрону, що з нетерпінням чекає на розвиток "міцних відносин між Великою Британією та Францією, щоб принести користь людям по обидва боки Ла-Маншу".

Поїздка Макрона у Лондон відбудеться після нещодавнього візиту Бернема до Києва з нагоди Дня Незалежності України, під час якого він зустрівся з Володимиром Зеленським.

24 серпня у Києві відбулась зустріч лідерів "коаліції охочих", на якій Макрон співголовував дистанційно.

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