СМИ: премьер Британии примет Макрона в Лондоне на следующей неделе

На следующей неделе глава правительства Великобритании Энди Бернем примет на Даунинг-стрит президента Франции Эммануэля Макрона в рамках активизации своих дипломатических усилий в отношении ближайших союзников Британии.

Об этом стало известно изданию Politico, пишет "Европейская правда".

По словам двух человек, знакомых с планами, Макрон примет участие в официальном открытии выставки гобелена из Байё в Британском музее, где этот 900-летний артефакт экспонируется в знак дружбы между двумя странами.

Ожидается также, что он примет участие в двусторонней встрече с премьер-министром Великобритании.

Это первый визит лидера ЕС в Великобританию за время пребывания Бернема в должности, который совпадает с возобновлением работы британского парламента после летних каникул.

Представитель правительства Великобритании, пожелавший остаться анонимным, отметил, что Бернем с нетерпением ждет встречи с Макроном на Даунинг-стрит.

Новый премьер-министр Великобритании в течение нескольких недель после вступления в должность уделял внимание преимущественно внутренним вопросам, таким как стоимость жизни и нехватка мест в тюрьмах, но его недавняя дипломатическая активность свидетельствует о его решимости продемонстрировать неизменную солидарность с ключевыми союзниками Великобритании.

Во время одного из своих первых телефонных разговоров с международными коллегами Бернем сказал Макрону, что с нетерпением ждет развития "прочных отношений между Великобританией и Францией, чтобы принести пользу людям по обе стороны Ла-Манша".

Поездка Макрона в Лондон состоится после недавнего визита Бернема в Киев по случаю Дня Независимости Украины, во время которого он встретился с Владимиром Зеленским.

24 августа в Киеве состоялась встреча лидеров "коалиции желающих", на которой Макрон выступал сопредседателем дистанционно.

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