Росія пригрозила Британії "ударами у відповідь" через постачання зброї та технологій ЗСУ

У Росії пригрозили, що можуть атакувати військові цілі Великої Британії на території України та "за її межами" у відповідь на українські удари з використанням британської зброї.

Про це оголосила речниця російського МЗС Марія Захарова, повідомляє ТАСС, пише "Європейська правда".

Представниця МЗС РФ стверджувала, що Британії "не вдасться уникнути відповідальності" за передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow та технологій для їх виробництва.

"Відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї на території Росії можуть стати будь-які військові об’єкти та техніка Великої Британії в Україні та за її межами", – заявила Захарова.

Погрози з боку Москви пролунали після того, як британський прем’єр-міністр Енді Бернем 24 серпня оголосив про рішення поділитися технологією виробництва ракет Storm Shadow з Україною.

Наступного дня радник правителя Кремля Андрєй Федоров заявив, що британські заводи з виробництва дронів та компонентів до ракет можуть зіштовхнутися з атаками з "невідомих джерел".

Москва вже неодноразово погрожувала Лондону за військову допомогу Україні. Раніше Росія звинуватила Велику Британію в "навмисному прагненні до ескалації" після того, як ЗМІ повідомили, що безпілотники британського виробництва начебто використовувалися під час ударів по цілях на території РФ.

Британський прем’єр-міністр Енді Бернем у відповідь наголосив, що Британія не дасть Росії себе залякати.