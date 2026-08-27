Россия пригрозила Британии "ответными ударами" за поставки оружия и технологий ВСУ

В России пригрозили, что могут нанести удары по военным целям Великобритании на территории Украины и "за её пределами" в ответ на украинские удары с использованием британского оружия.

Об этом заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, сообщает ТАСС, пишет "Европейская правда".

Представительница МИД РФ утверждала, что Великобритании "не удастся избежать ответственности" за передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow и технологий для их производства.

"Ответом на украинские удары с применением британского оружия на территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании в Украине и за ее пределами", – заявила Захарова.

Угрозы со стороны Москвы прозвучали после того, как британский премьер-министр Энди Бернем 24 августа объявил о решении поделиться с Украиной технологией производства ракет Storm Shadow.

На следующий день советник главы Кремля Андрей Федоров заявил, что британские заводы по производству дронов и компонентов для ракет могут подвергнуться атакам из "неизвестных источников".

Москва уже неоднократно угрожала Лондону за военную помощь Украине. Ранее Россия обвинила Великобританию в "намеренном стремлении к эскалации" после того, как СМИ сообщили, что беспилотники британского производства якобы использовались во время ударов по целям на территории РФ.

Британский премьер-министр Энди Бернем в ответ подчеркнул, что Великобритания не позволит России запугать себя.