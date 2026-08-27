Прем’єр Литви прокоментував візит директора ЦРУ до Москви

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс вважає, що візит до Росії директора американського ЦРУ є сигналом про те, що Вашингтону не байдужа ситуація у Європі.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це він сказав на спільному брифінгу з естонським колегою.

Сінкявічюса запитали його думку про несподіваний візит до Росії директора ЦРУ Джона Реткліффа.

"Думаю, беззаперечний сигнал цього візиту – що наші стратегічні партнери за океаном надсилають чіткий сигнал Москві, що вони спостерігають, вони бачать, вони не байдужі. Думаю, у контексті нашого регіону це підтримка (...) Увага не лише на Близькому Сході, Ірані, але лишився фокус і на Європі, та Україні. Припускаю, мета візиту могла включати ці теми", – сказав литовський прем’єр.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що візит Реткліффа до Москви у вівторок, 25 серпня, ймовірно, мав на меті пом’якшити геополітичну напругу.

Читайте також на цю тему ЦРУ береться за війну? Деталі та причини поїздки глави розвідки США до Москви