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Прем’єр Литви прокоментував візит директора ЦРУ до Москви

Новини — Четвер, 27 серпня 2026, 19:05 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс вважає, що візит до Росії директора американського ЦРУ є сигналом про те, що Вашингтону не байдужа ситуація у Європі.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це він сказав на спільному брифінгу з естонським колегою.

Сінкявічюса запитали його думку про несподіваний візит до Росії директора ЦРУ Джона Реткліффа.

"Думаю, беззаперечний сигнал цього візиту – що наші стратегічні партнери за океаном надсилають чіткий сигнал Москві, що вони спостерігають, вони бачать, вони не байдужі. Думаю, у контексті нашого регіону це підтримка (...) Увага не лише на Близькому Сході, Ірані, але лишився фокус і на Європі, та Україні. Припускаю, мета візиту могла включати ці теми", – сказав литовський прем’єр. 

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що візит Реткліффа до Москви у вівторок, 25 серпня, ймовірно, мав на меті пом’якшити геополітичну напругу.  

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