Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс считает, что визит директора американского ЦРУ в Россию является сигналом о том, что Вашингтону небезразлична ситуация в Европе.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом он заявил на совместном брифинге с эстонским коллегой.

Синкявичюса спросили о его мнении относительно неожиданного визита в Россию директора ЦРУ Джона Ретклиффа.

"Думаю, несомненный сигнал этого визита заключается в том, что наши стратегические партнеры за океаном посылают четкий сигнал Москве: они наблюдают, они видят, им не всё равно. Думаю, в контексте нашего региона это поддержка (...) Внимание уделяется не только Ближнему Востоку и Ирану, но и Европе, и Украине. Предполагаю, что цель визита могла включать эти темы", – сказал литовский премьер.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что визит Ретклиффа в Москву во вторник, 25 августа, вероятно, имел целью смягчить геополитическую напряженность.

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