Президент Литви пояснив можливу мету візиту глави ЦРУ до Москви

Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував візит американського директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

Про це він сказав у середу, 26 серпня, його цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

Науседа вважає, що візит Реткліффа до Москви у вівторок, 25 серпня, ймовірно, мав на меті пом’якшити "геополітичну напругу".

Лідер Литви зазначив, що його країна очікує отримати від своїх партнерів інформацію щодо змісту зустрічей "можливо, наступного тижня".

"Я лише вважаю, що ця зустріч дійсно мала на меті зменшити геополітичну напругу в нашому регіоні. Це позитивний крок", – сказав литовський президент.

Першим про поїздку Реткліффа повідомив телеканал CBS. Новина про його поїздку з’явилася після того, як у московському аеропорту було помічено транспортний літак ВПС США Boeing C-17A Globemaster III, а також кортеж американських дипломатів.

За даними The Wall Street Journal, директор ЦРУ Джон Реткліфф приїхав до Москви, оскільки американська сторона зібрала розвіддані про ранні приготування Росії до можливої військової мобілізації.

За інформацією джерел, Вашингтон попросив Київ деякий час не атакувати Москву і Санкт-Петербург на тлі візиту глави ЦРУ.

А в Кремлі, своєю чергою, заявили, що візит глави ЦРУ пов’язаний із контактами між спецслужбами РФ і США.