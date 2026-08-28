Україна і Польща відкрили на горі Піп Іван міжнародний центр наукового обладнання

Україна та Польща у п’ятницю відкрили на горі Піп Іван Чорногірський в українських Карпатах новий Міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням.

Про це повідомив міністр освіти Андрій Бутенко, пише "Європейська правда".

Бутенко зазначив, що спільно з польським колегою Марчином Куласеком вони підписали на вершині декларацію про співпрацю, що передбачає розвиток Карпат як відкритого простору для науки й освіти.

"Зміст декларації ширший за академічну сферу. Це підтвердження, що Україна і Польща рухаються спільним європейським курсом, з опорою на довіру, добросусідство й відповідальність за майбутнє регіону", – повідомив Бутенко.

фото з facebook Андрія бутенка

Міністр додав, що на горі встановили телескоп під куполом, який спроєктували спеціально під складні високогірні погодні умови. Далі до телескопа додадуть роботизований комплекс і керувати ним можна буде дистанційно.

Обсерваторію на вершині відновив Карпатський національний університет імені Василя Стефаника разом із польськими партнерами. Вони працюватимуть спільно, але обладнання відкрите й для інших: заявку на користування зможе подати будь-яка дослідницька команда.

"Обсерваторію збудували ще у 1938 році як наукову станцію Варшавського університету. Радянська влада її зруйнувала, і десятиліттями на вершині стояла руїна. Українці й поляки відновили її разом. Проєкт почався ще у 2012 році. І попри повномасштабне вторгнення, завдяки співпраці української та польської сторін його вдалося реалізувати", – наголосив Бутенко.

Він подякував команді університету й польським партнерам за роки роботи.

Нагадаємо, Польща готова налагодити спільне виробництво Patriot з Україною.

У серпні стало відомо, що у Польщі громадські ініціативи запускають програму реабілітації для демобілізованих українських ветеранів.