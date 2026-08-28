Украина и Польша открыли в Карпатах международный центр научного оборудования

В пятницу Украина и Польша открыли на горе Поп-Иван Черногорский в украинских Карпатах новый Международный центр коллективного пользования научным оборудованием.

Об этом сообщил министр образования Андрей Бутенко, пишет "Европейская правда".

Бутенко отметил, что совместно с польским коллегой Марчином Куласеком они подписали на вершине декларацию о сотрудничестве, предусматривающую развитие Карпат как открытого пространства для науки и образования.

"Содержание декларации выходит за рамки академической сферы. Это подтверждение того, что Украина и Польша движутся по общему европейскому курсу, опираясь на доверие, добрососедство и ответственность за будущее региона", – сообщил Бутенко.

фото из facebook Андрея бутенко

Министр добавил, что на горе установили телескоп под куполом, который спроектировали специально для сложных высокогорных погодных условий. В дальнейшем к телескопу добавят роботизированный комплекс, и управлять им можно будет дистанционно.

Обсерваторию на вершине восстановил Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника совместно с польскими партнерами. Они будут работать вместе, но оборудование открыто и для других: заявку на пользование сможет подать любая исследовательская команда.

"Обсерваторию построили еще в 1938 году как научную станцию Варшавского университета. Советская власть её разрушила, и десятилетиями на вершине стояли руины. Украинцы и поляки восстановили её вместе. Проект начался ещё в 2012 году. И несмотря на полномасштабное вторжение, благодаря сотрудничеству украинской и польской сторон его удалось реализовать", – подчеркнул Бутенко.

Он поблагодарил команду университета и польских партнеров за годы работы.

Напомним, Польша готова наладить совместное производство Patriot с Украиной.

В августе стало известно, что в Польше общественные инициативы запускают программу реабилитации для демобилизованных украинских ветеранов.