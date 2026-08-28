Франція планує оголосити пакет допомоги фермерам, які постраждали від посухи

Наступного тижня Франція планує оприлюднити пакет заходів підтримки на суму щонайменше кілька сотень мільйонів євро для компенсації збитків фермерам, які цього літа сильно постраждали від посухи.

Про це у п’ятницю, 28 серпня, повідомили журналістам представники Міністерства сільського господарства, пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

За словами представників французького відомства, міністр сільського господарства Анні Женевар у четвер, 3 вересня, оприлюднить детальну інформацію щодо загальної суми надзвичайної допомоги після зустрічі з префектами з усієї країни.

Окрім цього, уряд також надасть фермерам податкові пільги й додаткову підтримку для відновлення сільськогосподарського виробництва.

Представники зазначили, що це включатиме допомогу в придбанні кормів, насіння та саджанців, щоб уникнути структурних збитків у майбутніх сільськогосподарських кампаніях.

Франція за літо пережила три хвилі спеки. На півдні у багатьох місцях триває боротьба з лісовими пожежами. Як повідомлялося, рівень води у малих річках і струмках Франції станом на кінець липня сягнув історичного мінімуму для цієї пори року.

Міністерка охорони навколишнього середовища Монік Барбу прогнозує, що збитки від посухи для країни становитимуть від 10 до 15 млрд євро.