У Франції зафіксували рекордне обміління малих річок

Рівень води у малих річках і струмках Франції станом на кінець липня сягнув історичного мінімуму для цієї пори року.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Французький офіс біорізноманіття у своїй останній доповіді від 1 серпня заявив про "історичну" посуху для країни та рекордне обміління малих річок.

На майже 1400 фіксуються пересохлі ділянки, при цьому, за липень кількість таких струмків зросла на понад 550. Проблема охоплює всю територію країни.

"Йдеться про найкритичнішу ситуацію, яка будь-коли реєструвалася у цей період", – зазначили у відомстві.

Показники виявилися гіршими за досі рекордний 2022 рік та удвічі гіршими, ніж у 2025 році.

Як відомо, Франція за літо пережила три хвилі спеки. На півдні у багатьох місцях триває боротьба з лісовими пожежами. З понеділка українські вогнеборці почали працювати поруч з французькими у департаменті Жиронда, який цього літа найбільше постраждав від пожеж.

Тим часом Румунія та Угорщина зіткнулися з загрозою зупинки своїх АЕС та дефіциту електроенергії через вкрай низький рівень води на Дунаї.

У понеділок на дні Дунаю підірвали скелю, щоб забезпечити більший рівень води біля Чернаводської атомної електростанції у Румунії.