Франция планирует объявить о пакете мер помощи фермерам, пострадавшим от засухи

На следующей неделе Франция планирует обнародовать пакет мер поддержки на сумму не менее нескольких сотен миллионов евро для компенсации убытков фермерам, которые этим летом сильно пострадали от засухи.

Об этом в пятницу, 28 августа, сообщили журналистам представители Министерства сельского хозяйства, пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

По словам представителей французского ведомства, министр сельского хозяйства Анни Женевар в четверг, 3 сентября, обнародует подробную информацию об общей сумме чрезвычайной помощи после встречи с префектами со всей страны.

Кроме того, правительство также предоставит фермерам налоговые льготы и дополнительную поддержку для восстановления сельскохозяйственного производства.

Представители отметили, что это будет включать помощь в приобретении кормов, семян и саженцев, чтобы избежать структурных убытков в будущих сельскохозяйственных кампаниях.

За лето Франция пережила три волны жары. На юге во многих местах продолжается борьба с лесными пожарами. Как сообщалось, уровень воды в малых реках и ручьях Франции по состоянию на конец июля достиг исторического минимума для этого времени года.

Министр охраны окружающей среды Моник Барбу прогнозирует, что ущерб от засухи для страны составит от 10 до 15 млрд евро.